Секретарь Энгельсского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Плеханов:

— Завершился XX Всероссийский съезд партии «Единая Россия», участниками которого стали представители всех регионов, в том числе и Саратовская область.

Хочется отметить, что за 20 лет действия партии проделана колоссальная работа с гражданами, именно поэтому программу партии по праву называют Народной.

Огромный акцент в работе партии сделан на социальную сферу жизни общества: продление маткапитала, увеличение пособия беременным женщинам, находящихся в трудных жизненных ситуациях, рост максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в декретном отпуске. Постоянное увеличение мест в дошкольных учреждениях, строительство новых школ и так далее.

Все эти задачи мы продолжаем реализовывать и в нашем районе в том числе.

Хочется, чтобы все изменения к лучшему были ощутимы для каждого жителя Энгельса и Энгельсского района, чтобы наши достижения в работе партии «Единая Россия» становились нормой жизни для наших избирателей!, — прокомментировал Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия».