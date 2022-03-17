Сегодня состоялся круглый стол на тему питания с питающими организациями города Энгельса, Секретарем Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Плехановым, председателем комитета по образованию Раисой Косенко и руководителем организации родительской общественности Натальей Кривенцовой.

Первым вопросом рассматривали платёжную систему в школьных столовых, которыми пользуются 2 питающие организации-«Большая перемена» и «Успех». Руководитель «Большой перемены» рассказал о достоинствах платёжных систем: увеличение процента детей, питающихся именно в школьных столовых, возможность контроля со стороны родителей за тем, чем питаются их дети и что конкретно они покупают в школьных буфетах.

Вторым вопросом обсудили ежедневное меню от питающих организаций. Наталья Кривенцова высказалась о просьбе родителей советоваться с ними при изменении блюд в меню и прислушиваться к их рекомендациям. Председатель комитета по образованию Раиса Ивановна поддержала данную идею, заявив о том, что в ближайшее время рабочая группа от образования совместно с питающими организациями составит школьное меню на апрель с учетом пожеланий родителей.

Третьим вопросом обсудили контроль питания в школах. Было решено с 1 апреля в полном объёме возобновить родительский и общественной контроль (не реже одного раза в неделю) за организацией питания и соблюдением норм СанПина в каждой школе.

«Питающие организации в школах сделали первый шаг к цифровизации своей отрасли. Хотелось бы, чтобы все школы города Энгельса перешли на платёжную систему, так как это удобно и комфортно для всех участников образовательного процесса. Со стороны партии гарантирую регулярный мониторинг питания в образовательных учреждениях, чтобы оно соответствовало всем установленным требованиям и нормам по качеству, сбалансированности и безопасности», — отметил Дмитрий Плеханов.