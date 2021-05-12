Сегодня в Международный день медицинской сестры исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов посетил ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки».

На встрече с преподавателями и студентами колледжа он обсудил актуальные вопросы. Во время пандемии коронавируса особенно остро стоят проблемы нехватки кадров в медицинских учреждениях, а также укомплектованности и оснащенности автопарка «скорой помощи» Энгельсского муниципального района.

Напомним, что ранее при содействии председателя госдумы Вячеслава Володина Энгельсу было передано пять автомобилей скорой помощи класса «С». В ближайшее время будет решаться вопрос оснащения автомобилями категории «В».

В период пандемии коронавируса студенты колледжа оказывали активную волонтерскую помощь ковидному госпиталю. Отличившихся студентов Секретарь наградил благодарственными письмами.

— Студенты колледжа энгкльсского медицинского колледжа оказали большую поддержку сотрудникам ковидного госпиталя Энгельса, что помогло спасти множество жизней наших граждан. Мы благодарны вам за ваше мужество и стойкость. Вы не только профессионалы, но и люди с большим сердцем! — поблагодарил Дмитрий Плеханов.

Студенты Энгельсского медицинского колледжа активно участвуют в региональных этапах чемпионата «WorldSkills Russia», демонстрируют высокий уровень своей профессионально-технической подготовки.