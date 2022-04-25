Сегодня известный строитель и секретарь Энгельсского отделения подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по Энгельсскому одномандатному округу № 21. Об этом Плеханов сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня подал заявку на участие в Предварительном голосовании Партии #ЕдинаяРоссия по выборам кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы по родному Энгельсскому району. Считаю, чтобы лучше понимать людей нужно избираться по одномандатному округу. Отмечу, что «Единая Россия» — это единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и еще до дня выборов, основываясь на мнении жителей, определяет кто ее будет представлять», — прокомментировал Секретарь местного отделения Дмитрий Плеханов.

Удобно, что голосование проходит в онлайн формате на сайте https://pg.er.ru/ с 23 по 29 мая. Документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет до 29 апреля по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы оргкомитета: пн.- чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00, суббота с 10:00 — 13:00.

Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29.