-Получил информацию из СМИ, что уже третью неделю двор по улице Ленинградская дом 5 заливает канализационными стоками.

Граждане сообщают, что регулярно обращаются в управляющую компанию и администрацию города, но безрезультатно.

Администрация города должна незамедлительно реагировать на такие жалобы, запланировав заранее решение проблем, связанных с резкой сменой климата. Весна каждый год не приходит неожиданно, все внеплановые ситуации властные структуры должны предусматривать и избегать.

Недопустимо, чтобы жилой двор заливало нечистотами из трех канализационных колодцев одновременно!

Проблему нужно срочно решить, а виновных наказать!— прокомментировал Секретарь Энгельсского местного отделения Партии «Единая Россия».