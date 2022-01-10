Cекретарь энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов рассказал о ремонте энгельсских детсадов в 2022 году.

— В рамках региональной программы, в этом году будут отремонтированы 100 детских садов, которая охватит учреждения во всех муниципальных районах области. Энгельсский район не стал исключением, в 2022 году ремонту будут подлежать четыре детсада — № 1, 53, 78, 63. Информацию о дошкольных учреждениях, нуждающихся в ремонте, «Единая Россия» подавала изначально и держала ситуацию на контроле. Программа была инициирована летом прошлого года Председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. В большинстве детских садов запланированы работы по ремонту кровли, фасадов, замене оконных блоков, замене системы электроснабжения. Любое учреждение нуждается в том, чтобы поддерживать его в качественном состоянии, особенно детские сады. Жалобы на их состояние звучат довольно часто, когда я общаюсь с жителями района. Это беспокоит практически всех, ведь от состояния таких учреждений напрямую зависит демографическая ситуация. Мы очень рады, что решение о создании такой региональной программы принял Вячеслав Володин. Это поможет развитию нашего района. Уверен, что и все родители малышей благодарны за принятие бюджета, который социально ориентирован и содержит действительно важные статьи расходов, – отметил Дмитрий Плеханов, Секретарь Энгельсского местного отделения партии.