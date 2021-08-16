Исполняющий полномочия секретаря энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов высказался о ремонте дворов в Энгельсе.

— В Саратовской области за последние несколько лет ситуация с качеством дорожного полотна существенно улучшилась. Передача части дорог на федеральный и региональный уровень высвободило значительное количество бюджетных средств для ремонта тротуаров в городе Энгельсе. Благодаря транспортному налогу, сегодня мы может запланировать ремонтные работы сроком на 3 и более года. На мой взгляд, нам необходимо шагнуть дальше. Состояние многих дворовых территорий является неудовлетворительным. Считаю важным на ближайшем заседании политического совета партии «Единая Россия» поднять вопрос о создании муниципальной программы, в которую нужно заложить системный ремонт дворов многоквартирных домов сроком на пять лет. Это не только позволит каждому жителю понимать о сроках ремонта, но и подготовить проекты комплексных развитий дворовых площадок. Считаю правильным, совместно с управляющими компаниями рассматривать вопрос о установке детских и спортивных площадок. Программа позволит уже сегодня понимать сколько дворов возможно отремонтировать в этом и последующих годах. Данную инициативу необходимо обязательно вынести на обсуждение с депутатским корпусом районного собрания, — отметил он.