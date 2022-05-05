-К сожалению, многие до сих пор считают, что представители власти должны лоббировать интересы бизнеса, в ущерб мнения и безопасности жителей. Долгострой, который несколько лет находится в центре города, не только портит вид города, но и несет непосредственную опасность для людей, в близи находятся детский парк с площадками, на котором ежедневно гуляют более сотни детей.

Бизнес структуры пытаются пролоббировать продолжение стройки. Депутаты районного собрания выступают против подобных действий, так как уверены что они не в интересах людей, а во благо определенных бизнесменов. Сегодня, произошел инцидент. В здании администрации на меня напал один из подобных бизнес-дельцов.

Я со своей стороны, обязательно напишу заявление в правоохранительные органы, не только по факту нападения со стороны гражданина Хачатряна, но и по факту истекшего срока действия разрешения на строительство объекта, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.