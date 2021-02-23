В Энгельсском районе состоялась Всероссийская акция «Защитим память героев».

Сегодня, 23 февраля, в Энгельсском районе Саратовской области состоялась Всероссийская акция «Защитим память героев». В мероприятии принял участие исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

В этот день люди по всей России почтили память героев Великой Отечественной Войны и возложили цветы к памятникам победы.

— Члены партии и сторонники Энгельсского отделения приняли участие в акции и возложили цветы в память о подвиге наших дедов и прадедов, — отметил Дмитрий Плеханов.

Он возложил цветы к памятнику героям фронта и тыла Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

