Реконструкция и строительство бассейнов для дошкольников – одна из главных задач партии «Единая Россия».

Качество выполненных работ в детском саду 3, 78 и на ул. Луначарского проверили сегодня, 30 декабря, глава Энгельсского муниципального района Алексей Стрельников и секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

На ремонт бассейнов в дошкольных образовательных учреждениях были выделены муниципальные и спонсорские средства.

Детский сад на ул. Луначарского на 240 мест построился в рамках нацпроекта «Демография».

Дмитрий Плеханов отметил, что партия «Единая Россия» будет контролировать процессы ремонтов и дальше: «Мы всегда проводим мониторинг качества работ, начиная от первого кирпича и заканчивая днём, когда учреждения открывают свои двери для ребят».

Дмитрий Плеханов закупит водные тренажёры в бассейн детского сада 3 для занятий ЛФК. Данное дошкольное учреждение в своей деятельности обеспечивает коррекционную работу с детьми с ОВЗ.

«Для детей с нарушениями здоровья нужны не только особые условия, но и специальное оборудование. Сопровождение дошкольников с ограничениями по здоровью должно включать в себя обеспечение успешной социализации, сохранение здоровья и коррекцию нарушений», — отметил Дмитрий Петрович.