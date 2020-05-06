Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин сложил с себя полномочия. Об этом он заявил в своём видео-обращении на странице в Instagram.

В последний раз обращаюсь к вам как глава Энгельсского муниципального района. Хочу вас поблагодарить за совместную работу. Спасибо за то доверие, которое вы мне оказали, – обратился он к местным жителям.

Тепин признал, что не со всеми проблемами удалось справиться. Однако, были и хорошие результаты во время его управления районом: удалось заложить фундамент на строительство трёх детских садов, получить беспрецедентную сумму на ремонт дорог, организовать строительство новой спортивной площадки на стадионе. Также теперь не оставил без внимания решение проблем в Лётном городке.

Мне хочется, чтобы новому руководителю района удалось решить максимум проблем, и чтобы наш любимый, процветающей город становился с каждым днём всё краше все лучше, – завершил свое обращение экс-глава Энгельсского района.

Практически в то же время стало известно, что по собственному желанию свой пост покинул зампред регионального правительства Алексей Стрельников. По слухам, он займет пост главы ЭМР.

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