Что-то я не увидел пока возмущение

«градозащитников» насчет этого сортира.

Hу которые это, за всё хорошее, но против стадиона. Может, плохо смотрел, конечно…

Или, может, им кажется, что цвет этого

исаевского сортира на Волжской изумительно гармонирует с особнаком Шмидта (который слева)?

Oчeнь хочется прочесть мнение знатоков уникальной неповторимой городской среды исторического центра Саратова.

Если серьезно, то общественные туалеты в Саратове, а точнее их отсутствие, — это реальная проблема города.

И очередной виток ограничений с

закрытием общепитов только для

обладателей QR-кодов — пример в пользу того, что эта проблема вообще никак не решена.

(Просто ведь есть люди, которые уверены, что раз общепиты обязаны пускать всех подряд к себе, то они типа и пускают. И потому туалеты в Саратове не проблема. И строить общедоступные туалеты в

пешеходных зонах не надо).

То есть проблема, безусловно, есть. И она требует решения.

Но, черт возьми, более уродливого

решения, чем этот сортир, придумать сложно.

На самом видном месте практически

пешеходного кольца (самого большого в Европе или типа там в галактике) воткнули.

KAK?! 3ачем? Глаза отвалились что-то у всех сотрудников комитета по архитектуре поголовно? Зачем такая демонстративность? Почему нельзя было вписать это в среду аккуратно?

Как всегда — вопросы, вопросы… Без ответов.