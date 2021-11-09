В Саратове сгорела гостиница «Россия» на проспекте.

(Для тех, кто давно уехал — угол проспекта и Горького).

Я начинал карьеру журналиста, страшно сказать, в конце 1990-х (точнее, в середине; но штатным корреспондентом — в конце). Так вот, УЖЕ ТОГДА, в незапамятные, так сказать, времена, в начале моего пути, когда мы писали тексты на бумаге ручкой, уже собирались всякие «заседания круглых столов» (и стулОв). И заинтересованные люди говорили, что у здания есть очевидные проблемы, что «надо чё-то делать», потому что эти проблемы могут обрести динамику, что надо бы собственникам объединяться, иначе не достоит «Россиюшка», мол, и не простоит.

Выглядело здание в последние лет 15 ужасно. Было реально страшно, что она рухнет в один непрекрасный день и похоронит под собой кого-нибудь (и эта вероятность, кстати, сохраняется и сейчас!).

Поразительно, но «Россия» при этом вся ломаная-переломанная достояла-таки до конца 2021 года. А вот в ноябре 2021 года сгорела, причем, — в очередной раз.

По мне, вот эта красивая старая гостиница, да в самом центре Саратова, да еще и с названием «Россия» — это такой символ-символ, что аж зубы сводит от символизма. Это объект, ситуация и история не «со слезами на глазах», а БЕСИТ. Потому что, блин, материальное, зримое воплощение того, что сложнейший комплекс проблем, связанный с реставрацией и реновацией исторических зданий, по сути никто решать не хочет. И это не защищает объекты культурного наследия, а консервирует их в состоянии руин. И заканчивается всё вот таким вот, например. Упрощающий взгляд на ситуацию состоит, разумеется, в формулах типа «Проклятье буржуи не хотят вкладываться», «Захапали объект культурного наследия — а переварить не могут». Отчасти — да, и это тоже. НО: если бизнес где-то видит — даже на первых порах как фантазию — нормальный проект с маячащей не в 22-м веке окупаемостью, он без всяких круглых столов (и стулОв), без всяких высоких слов на форумах, без всяких «программ поддержки» очень быстро находит деньги, людей и выруливает на траекторию реальных действий.

Если за 30 лет после развала СССР ТРИ САМЫЕ СТАРЫЕ И КРАСИВЫЕ ГОСТИНИЦЫ Саратова («Россия», «Европа» напротив и «Московская» через 2 квартала) находятся, извините, в ж… (целиком или частично), значит, ситуация сложная и бизнес не лезет с вложениями, потому что окупаемость не просчитывается.

Ну и, конечно, это такой символ экономических реалий провинции страны, в которой есть 1,5 нормальных города, что тоже бесит.

В общем, эта «Россия» держится на соплях. И уже не очень понятно, на чем держится та, которая без кавычек.

Фото: Н. Басов