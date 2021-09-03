Объявлен аукцион на благоустройство бульвара на улице Рахова в Саратове.

Речь идет о двух участках — от Большой Казачьей улицы до Московской и от Вавилова до Большой Казачьей.

Администрация Кировского района планирует потратить из городского бюджета на эти работы минимум 50 миллионов и 104,762 тысячи рублей.

Подрядчик до 1 декабря должен заменить металлическое ограждение, бордюры, скамейки и урны, асфальт, заняться деревьями, сделать разметку на велодорожке и установить малые архитектурные формы.

Подавать заявки можно до 10 сентября, а победителя выберут спустя три дня.