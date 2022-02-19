Через платформу обратной связи саратовцы до 20 февраля могут оставить свои предложения по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году.

На сайте администрации Саратова расположен баннер «Мой выбор, Мое будущее», нажав на который можно внести свою идею, либо через онлайн-форму. До окончания сбора идей для благоустройства осталось всего несколько дней – предложения принимаются до 20 февраля текущего года.

Все предложенные горожанами общественные зоны будут сформированы в единый список. Из них будут отобраны наиболее востребованные территории, именно за них саратовцы будут голосовать на федеральной платформе для онлайн-голосования za.gогоdsrеdа.ru.