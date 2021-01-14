В Саратовской области коммунальные службы работают над устранением последствий снегопада.

В районе в зависимости от количества последствий осадков задействованы от 20 до 50 единиц техники, от 30 до 60 работников.

Так, в Усть-Курдюмском МО с 11 по 13 января усиленно расчищали дороги, обрабатывали их противогололедными материалами.

В Краснооктябрьском МО к непогоду подготовились заранее, в поселке работают трактор и две иномарки.

В Ершовском районе на федеральных трассах работают три единицы техники, на региональных пять. Это грейдеры и КамАЗы. В Федоровском 15 единиц техники расчистили проезд ко всем населенным пунктам.

На работах в ЗАТО Светлый задействованы сотрудники отдела дорожного хозяйства, благоустройства и экологии МУ «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый». Территориями у домов занимаются дворники МУП «ЖКХ».

Напомним, что из-за снега перекрывали движение на федеральной трассе, перестали ходить междугородние автобусы, а утро саратовцев началось с пробок.

Мэр Саратова Михаил Исаев попросил бизнесменов помочь с очисткой снега.