Новогодние праздники идут вовсю, а с ростом числа развлечений и свободного времени увеличивается и количество полученных травм.

Заведующая травмпунктом городской больницы №6 Ленинского района Саратова Яна Никитина рассказала, что 31 декабря к ним обратились 46 человек.

Каждый день в праздники с переломами, ушибами и растяжениями приходят в среднем 55-75 человек. Это меньше, чем в предыдущие года.

Один из ярких случаев произошел 2 января. Граждане прокатились вчетвером на ватрушке, поездка закончилась переломами и ушибами.