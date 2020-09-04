В Заводском районе Саратова до конца 2020 года построят новый приют для животных на улице Азина 66Б.

Соответствующий аукцион размещен в системе госзакупок 3 сентября. Заказчиком выступает ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства».

Подрядчики могут подавать свои заявки до 14 сентября.

Объект необходимо построить к 15 декабря, строительство оценено в 29, 806 миллиона рублей.

В приюте смогут разместиться 314 животных, 134 в административно-бытовом корпусе. 54 мест рассчитаны на щенков и собак мелких размеров, 30 для кошек, 180 — в открытых вольерах.