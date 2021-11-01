До конца 2021 года в Саратовской области сдадут свыше 1800 квартир для переселенцев.

Отметим, что в этом году предусмотрено расселение 296 многоквартирных домов. В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» строят четыре дома на 614 квартир — на Огородной, Ладожской, Заречной улицах, 1-м Кавказском тупике.

Мэрия закупает жилье в возводящихся домах города.

На сегодняшний день 530 жилых помещений готовы для расселения, в декабре застройщикам передадут еще 1831 квартиру, по 304 домам уточняют способ расселения.

Всего по программе новое жилье получат свыше восьми тысяч человек, уже сделали это чуть менее четверти от общего числа.