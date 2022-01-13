До конца 2022 года в Саратовской области будет газифицировано более 5 тысяч домов, в которых живёт около 15 тысяч человек. Об этом глава региона Валерий Радаев заявил на встрече с руководством ПАО «Газпром».

— Мы наладили с компанией эффективное сотрудничество по газификации сёл. Большие перспективы открывает программа догазификации домовладений, объявленная Президентом РФ. Она у нас стартовала прошлой весной, и мы получили возможность ещё сильнее улучшить свои позиции. Участие в программе позволит преодолеть планку газификации в 90%, — отметил глава региона.

Напомним, ПАО «Газпром» по инициативе Президента РФ Владимира Путина проводит программу догазификации населенных пунктов в регионах РФ. По состоянию на 1 мая 2021 года в Саратовской области газовые сети есть в 1453 населенных пунктах из 1653. В нашем регионе в программу вошли 5346 домовладений.