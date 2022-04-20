Сегодня, 20 апреля, на заседании губернатор Саратовской области Валерий Радаев отчитался об итогах работы регионального правительства в 2021 году.

По его словам, одной из основных тем повестки является комплексное развитие территорий, в частности, освоение территории бывшего аэропорта.

— Уже готов общий проект планировки, он будет утвержден до конца апреля. Благодаря инфраструктурному кредиту в сентябре планируем начать возведение инженерных сетей, — отметил Радаев.

Напомним, в телеграм-канале вице-губернатора Романа Бусаргина проходит голосование за название микрорайона. В настоящее время большинство голосов отдано за «Аэропорт».