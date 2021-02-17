До 28 февраля 2021 года Приволжский филиал АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД», предлагает совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 50 процентов при оформлении проездного документа на верхние места. Акция действует в период продажи билетов до 18 февраля 2021 года.

Дисконт распространяется на поезда местного формирования, в том числе, сообщением:

— № 5(Ж) Астрахань – Москва;

— № 5 (Г) Москва – Астрахань (кроме 20 февраля);

— № 15(Ж) Волгоград – Москва (кроме 23 февраля);

— № 15(Й) Москва – Волгоград (кроме 20 февраля);

— № 47(Й) Москва – Балаково (кроме 20 февраля);

— № 137/138 Саратов – Москва, Москва – Саратов;

— № 109(А) Санкт-Петербург – Астрахань;

— № 147(Ж) Астрахань – Нижневартовск;

— № 147(Е) Нижневартовск – Астрахань.

Полный список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Предложение не действует одновременно с другими тарифами и скидками, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу и для организованных групп.

Приобрести билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».