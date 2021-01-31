Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил на совещании с руководителями медучреждений вакцинацию населения от коронавируса. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Прививку сделали порядка 25 тысяч жителей региона, открыто 70 пунктов вакцинации, в том числе и в торговых центрах.

Поставлено 28,932 тысячи доз вакцины Гам-КОВИД-Вак и Эпи-Вак-Корона. В течении следующей недели ожидается поставка еще 15,12 тысячи доз первой из них.

Всего в феврале регион получит 62,4 тысячи доз препарата.

Вакцину отправляют во все районы области, для оперативной доставки планируется купить два фургона на базе Lada Granta с рефрижератором.