Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Роман Карякин провел ежедневное совещание по строительству областного онкологического диспансера.
Уже сделана кислородная станция, есть генератор, котельная, трансформаторная подстанция, ведутся работы на водопроводе, канализации и теплотрассе.
До конца февраля 2021 года планируется возвести все корпуса и отделывать фасады.
Представитель строительного контроля заказчика следит за тем, что происходит на объекте каждый день. Работы идут строго по графику.
В лечебном учреждении будет шесть корпусов, 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиника на 300 посещений в смену.
Планируемся срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022 года.