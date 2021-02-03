Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Роман Карякин провел ежедневное совещание по строительству областного онкологического диспансера.

Уже сделана кислородная станция, есть генератор, котельная, трансформаторная подстанция, ведутся работы на водопроводе, канализации и теплотрассе.

До конца февраля 2021 года планируется возвести все корпуса и отделывать фасады.

Представитель строительного контроля заказчика следит за тем, что происходит на объекте каждый день. Работы идут строго по графику.

В лечебном учреждении будет шесть корпусов, 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиника на 300 посещений в смену.

Планируемся срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022 года.