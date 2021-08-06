Сегодня, 6 августа, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по вопросу расселения аварийных домов в Летном городке Энгельса.

Обсуждалась программа расселения, которая была принята на прошлой неделе. Чиновник отметил, что решение о выделении региону дополнительных средств на расселение принято Президентом РФ Владимиром Путиным. Во время визита в Энгельс к нему с просьбой о поддержке обратился губернатор области Валерий Радаев.

Председатель ГД Вячеслав Володин, во время посещения Летного городка с рабочим визитом, также заявил о необходимости расселить людей из аварийных зданий.

— На сегодняшний день принято принципиальное решение — отселение должно проводиться только комплексно, то есть целыми домами, а не отдельными квартирами. С подобными предложениями выступили сами жители Летки. В этом году планируется реализовать программу по семи многоквартирным домам. Их список сейчас формируется. Администрации района необходимо напрямую взаимодействовать с жителями, чтобы у них было полное понимание по ситуации, — напомнил Бусаргин.