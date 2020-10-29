В Саратове продолжают сносить аварийные дома, на сегодняшний день демонтировано 54 многоквартирных дома и два нежилых здания. Об этом сообщили в мэрии.

Всего в этом году запланирован снос 114 единиц ветхого жилья и двух нежилых зданий.

В муниципальном бюджете на эти цели заложено 10,9 миллионов рублей, еще 70 миллионов поступили благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.

Сейчас сносят расселенные дома на Соборной улице 49, литер А, Б, Д, Г, Е, Ж, З, Южно-Зеленой улице 3, Орджоникидзе 3, 5-м Нагорном проезде 2\1.

До конца года планируется снести еще 60 зданий.