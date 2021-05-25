Голосование за объекты благоустройства на платформе завершится через неделю – 30 мая. На сегодняшний день 232,283 тысячи жителей Саратовской области уже выбрали понравившиеся территории и отдали за них свой голос.

На сайте размещены 178 территорий: площадей, парков, скверов, набережных, расположенных во всех 42 районах области. Принять участие в развитии своего населенного пункта легко: достаточно проголосовать на единой федеральной платформе, по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг» или же в личном кабинете на портале «Госуслуги». Также проголосовать помогают волонтеры, работающие по всей области. Отдать свой голос за одну из общественных территорий могут граждане России от 14 лет.

Скверы и парки, за которых проголосовали больше всего жителей области, войдут в перечень объектов для благоустройства в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».