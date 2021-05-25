До конца недели с набережной на Вольской улице в Саратове исчезнут 25 гаражей. Об этом сообщили в мэрии.

На прошлой неделе рабочие начали сносить объекты, уже демонтировано 11 из них. В настоящий момент рабочие поднимают плиты с помощью крана и грузят их на трал, а гидромолотом разбивают бетонный пол.

Планируется, что работы будут завершены до 28 мая 2021 года.

Саратовцы положительно относятся к этому. И отмечают, что набережная — это лицо города, важно, чтобы на ней не было лишних построек.

— Я за то, чтобы воплощали новые проекты, и город выглядел только лучше, — рассказывает местный житель.