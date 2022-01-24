Саратовскую область ожидает продолжение выпадения обильных осадков до конца января. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

По информации областного Гидрометцентра на всей территории региона будут наблюдаться колебания атмосферного давления. О таком характере погоды заявляет заместитель начальника Дмитрий Мытарев, уточняет канал «Саратов 24».

В ближайшие дни температура воздуха северных районов области ночью будет опускаться до -16. В некоторых местах возможны морозы до -21, а в южной части региона -10 -15.

Синоптики также сообщают, что до конца января на территории региона стоит ожидать умеренных осадков в виде снега. Напомним, в период с 1 по 24 января в областном центре выпало 102,7 мм осадков – это 240% месячной нормы. За последний 3-дневный снегопад выпало 69% месячной нормы, и снежная зима в регионе продолжится.

Однако в ближайшие пару дней осадков не ожидается.

В гидрометцентре уточнили, что погода будет такой из-за трёх циклонов, проходящих над регионом — это Атлантический и Южный, а также Сибирский антициклон.

Также на неделе сохранится вероятность снежных заносов из-за ветра и опасная ситуация на дорогах, вызванная гололедом.