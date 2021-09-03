Председатель ГД Вячеслав Володин предложил саратовским властям решить проблему с водообеспечением в Сторожевке.

Отметим, что летом из-за сильного износа коммуникаций воды на всех не хватает, на сетях постоянно происходят аварии.

Федеральный политик в один из прошлых приездов предложил местным властям продумать варианты решения проблемы, предложить проект, после чего еще раз встретиться и обсудить решения.

Предложено построить накопительный резервуар для суточного запаса воды, до ноября работы завершат.

— Почему не занимались этим раньше? – спросил он местные власти.

Также присутствующие обсудили выполнение проекта по ремонту тротуаров. В этом году в Сторожевке реализуется первый и второй этапы, будут обеспечены подходы к объектам социальной сферы.