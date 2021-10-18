Уже через неделю саратовский центр «Мой бизнес» проведет бесплатный образовательный курс «Финансовая грамотность предпринимателя».

Спикеры программы — опытные предприниматели и бизнес-тренеры: Марина Гартман, Надежда Финансовая, Алексей Родин, Игорь Веретенников, Юлия Михайлычева.

Ученики курса смогут познакомиться с основами финансового мышления и расширить свой кругозор в финансовой сфере. Курс состоит из 8 вебинаров, каждый из которых посвящен одной из денежных тем:

25 октября, 18:30-20:45 — «Основы финансового благополучия. Расширение финансового мышления и видения»

27 октября, 18:30-20:45 — «Целеполагание. Как грамотно ставить цели»

29 октября, 18:30-20:45 — «Как вести семейный бюджет. Активы и пассивы»

1 ноября, 18:30-20:45 — «Инвестиции — как использовать личные деньги для того, чтобы достичь целей»

3 ноября, 18:30-20:45 — «Как защитить свои деньги. План финансовой безопасности»

8 ноября, 18:30-20:45 — «Отчет P&L. Как его анализировать, чтобы эффективно управлять компанией»

10 ноября, 18:30-20:45 — «Отчет Cash Flow. Как и зачем его вести»

12 ноября, 18:30-20:45 — Основные показатели — себестоимость, ценообразование, рентабельность и кредитные инструменты.

Для участия в образовательном курсе необходимо оставить заявку по ссылке.

Образовательный курс организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.