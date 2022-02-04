В Энгельсе будут строить ледовый дворец по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Председатель правительства области Роман Бусаргин уточнил — аукцион на строительство ледового дворца объявят до 12 февраля.
— Руководству района необходимо тщательно подойти к поиску подрядчика. Это должны быть организации, которые в состоянии самостоятельно проводить работы, а не привлекать множество субподрядных организаций, — отметил Бусаргин.
На возведение объекта из федерального бюджета выделен 271 млн рублей.