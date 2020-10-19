На сегодняшнем заседании правительства Саратовской области министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев отчитался, что в Саратове до сих пор без тепла остаются 92 дома.

Исполняющий обязанности вице-губернатора-председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин указал, что до вечера ждет отчет по каждому из здания с “одним результатом- подача тепла”.

Он поручил Павлу Мигачеву совместно с Фондом капитального ремонта ускорить работы с отоплением, а также информировать людей о том, почему у них батареи все еще холодные. На каждом из домов должно быть объявление с указанием сроков подключения и причинах отсутствия тепла. В интернете — номера “горячих линий” по вопросам теплоснабжения.

Районы, которые в прошлом году не получили паспорта готовности к отопительному сезону, а также у которых они есть, но с замечаниями в этом году должны решить вопрос с документами как положено.