Эксперты предупредили о скором завершении «дачной амнистии». Кадастровый инженер ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ» Артем Долгирев напомнил, что она закончится 1 марта 2021 года.

— Дачной амнистией» называют упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов на садовых земельных участках. Она позволяет до указанной даты зарегистрировать новый или давно построенный дом, на который нет документов о собственности, или внести в имеющиеся документы актуальные данные о строении и его точные координаты на земельном участке, если изначально документы оформлялись на основании декларации без измерений кадастровым инженером, — говорит он.

Артем Долгирев рекомендует не откладывать регистрацию недвижимости на последние месяцы действия «дачной амнистии». Дело в том, что, по мнению специалистов, ожидается повышенный спрос на услуги кадастровых инженеров, а следовательно — повышение стоимости кадастровых работ.

По мнению его коллеги кадастрового инженера ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ» Сергея Забелина, оформленное по всем правилам здание позволит привести свои документы на недвижимость в порядок и навсегда избежать возможных споров об отступах здания от границ земельного участка. После окончания «дачной амнистии» оформить дом, построенный с нарушением градостроительных регламентов, можно будет только через суд, что в разы усложнит процедуру и увеличит стоимость кадастровых работ.