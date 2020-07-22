Сегодня, 22 июля, в пабликах города Вольск появился удивительный пост со спасением застрявшего на крыше кота.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» связалась с автором поста Светланой Луганской, которая рассказала нам о случившемся.

Шесть дней назад соседский домашний кот застрял на крыше жилого дома в Вольске и не смог выбраться. В первые дни местные жители мало обращали внимание на его крики — у котов такое бывает. Но крики кота все не прекращались. Вскоре жители многоквартирного дома поняли, что животное не может самостоятельно выбраться — все эти дни он неистово кричал.

Тогда Светлана Луганская попыталась предпринять какие-то меры и спасти бедное животное. Она обзвонила кучу инстанций. В МЧС над девушкой просто посмеялись, и никто на вызов даже не подумал приехать. Был вариант заказать вышку, но это стоило четыре тысячи рублей, что является не совсем дешевой суммой.

А тем временем кот все кричал: он уже много дней провел без еды и воды. Даже дети во дворе дома обращали внимание на страдающего кота и плакали от его криков.

Светлана Луганская объяснила, что на крышу ведут несколько вентиляционных окон, одно из них скорее всего открылось, и кот проник на крышу, запрыгнув на самую верхнюю трубу. Слезть оттуда он больше не смог и в течение шести дней жалобно просил о помощи.

Отчаявшиеся местные жители уже искренне желали ему избавления от мучений. Но тут Светлана Луганская решила попытать последнюю надежду и написала пост в социальных сетях с призывом вызволить застрявшее животное.

На ее пост быстро откликнулись два молодых человека, которые в течение двух часов приехали со всем необходимым альпинистским снаряжением, залезли на крышу и спасли кота.

Спасатели оказались чрезмерно скромными и отказались от вознаграждений. Удалось только узнать их имена — Тофик Насиров и Дильгам Альчузаров. Парни совершили самый настоящий героический поступок.

— Очень рада, что есть такие люди в нашем городе! Низкий Вам поклон! — благодарит героев в своем посте Светлана Луганская.

Сейчас кот сидит в подвале под домом, он очень напуган. Остается дождаться хозяев кота, чтобы его скорее забрали домой.

