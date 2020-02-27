В отечественных воздушно-космических войсках может появиться первая женщина-летчик дальней авиации. Об этом пишет «Военное обозрение».
Желание пройти обучение про программе летчиков дальней авиации изъявила действующая курсантка Екатерина Пчела.
Стоит отметить, что девушка из династии летчиков: ее отец – генерал-майор Олег Пчела, командир Энгельской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии.
В случае успешного обучения курсантка может стать первой потомственной военной летчицей и поступить под командование своего отца.
Впервые девушек в Краснодарское ВВАУЛ набирали на обучение в 2017 году по личному распоряжению министра обороны Сергея Шойгу.