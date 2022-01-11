Проводится доследственная проверка по факту гибели 72-летнего мужчины в Балаково Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 10 января, женщина забеспокоилась, что отца долго нет и отправилась в гараж, куда он ушел. Гараж расположен в гаражном кооперативе, находящимся рядом с улицей Каштановой. Там женщина обнаружила отца без признаков жизни.

Следователями проведен осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. На момент осмотра двигатель автомобиля, находящегося в гараже, был заведен, поэтому рассматривается отравление продуктами горения.

Обстоятельства выясняются.