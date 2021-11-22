Сегодня, 22 ноября, председатель правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов сообщил в своем Instagram о судьбе дочерей убитой саратовчанки.

Напомним, 20 ноября жительницу Саратова жестоко убил ее сожитель. У женщины осталось двое маленьких детей.

-Родственники девочек, у которых на прошлой неделе погибла мама, нашлись. Идет оформление документов на опекунство над сёстрами. Продолжу следить за судьбой малышей. Радует, что родные вышли на связь и девочки не останутся сиротами,-отметил чиновник.