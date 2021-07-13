Согласно поправкам, подготовленным министерством финансов региона, доходная и расходная части бюджета Саратовской области на текущий год увеличиваются на 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов области.

Внесение изменений в закон о бюджете связано с выделением региону денег из федерального бюджета и дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц.

Миллиард рублей пойдет на ремонт и улучшение дорог области. Ещё 391,7 миллиона рублей будут выделены завершение строительства и приобретение медицинского оборудования для областной инфекционной больницы в Саратове. 381,4 миллиона рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лётном городке Энгельса. На начало строительства школы в микрорайоне Иволгино уйдет ещё 273,2 миллиона рублей.

На увеличение размера резервного фонда правительства области для непредвиденных расходов будут выделены 233,7 миллиона рублей. На оснащение лабораторий медицинских организаций, диагностирующих инфекционные болезни – 98,3 миллиона рублей. Также 94,7 миллиона рублей будут потрачены на дополнительные выплаты сотрудникам медорганизаций, оказывающим помощь при коронавирусе. На датации производителям молока будут отправлены 50 миллиона рублей. Ещё 35,8 миллиона рублей уйдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и другие цели.

Уточненные параметры областного бюджета в текущем году составят по доходам 123,6 миллиарда рублей, по расходам – 137,1 миллиарда. За счет поступления федеральных средств на создание новых мест в школах и детских садах внесены изменения и в бюджет 2022 года, который составит по доходам – 113,8 миллиарда рублей, расходам – 122,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета останется без изменений.