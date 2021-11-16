Поступления в городской бюджет Саратова увеличились на 120 миллионов рублей. Этот вопрос обсудили на пятом внеочередном Саратовской городской думы.

Председатель комитета по экономике Александр Струков доложил, что источником дохода является НДФЛ и поступления от транспортного налога.

Эти средства планируется направить на возмещение затрат по перевозке пассажиров – 76,5 миллионов рублей и на уборку города 43,5 миллионов.

Общий доход городского бюджета на денный момент составляет 26,228 миллиардов рублей.