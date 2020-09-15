Администрация Ленинского района Саратова ответила на публикацию информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, вчера жители одного из домов на улице Деловая пожаловались на состояние детской площадки, которая была построена еще 60 лет назад.

— В реестре объектов имущественной части муниципальной казны детская площадка не состоит и не является муниципальной собственностью. В связи с этим размещение, содержание и обслуживание детской игровой площадки возможно самими собственниками помещений многоквартирного дома путем получения разрешения на использование земли и земельного участка. Решение об этом принимается на общем собрании собственников, — говорится в ответе на публикацию.