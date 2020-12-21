На проходящем в эти минуты президиуме регионального политсовета партии «Единая Россия» принято решение о передаче мандата депутата областной думы Константину Денисову.

Мандат депутата Саратовской областной думы, который освободился после перехода в Энгельсскую администрацию Ивана Дзюбана, будет передан профессору СГАУ им. Н.И. Вавилова, доктору сельскохозяйственных наук Константину Денисову.

Секретарь регионального отделения партии Николай Панков отметил, что «Единая Россия» единственная партия, которая использует открытый принцип формирования депутатского корпуса.

—Наша партия давно приняла принцип открытости при формировании списков кандидатов в депутаты всех уровней. Успешно применяется практика предварительного голосования, в нем могут принять участие в качестве кандидата а все, кто получит поддержку жителей. В дальнейшем прошедшие отбор кандидаты могут стать представителями в законодательных собраниях. Так и Константин Денисов, не являясь членом «Единой России», принял участие в предварительном голосовании при формировании списков на выборы в Саратовскую областную думу. Занял достойное место. Теперь будет заниматься законотворческой деятельностью. Его научный опыт будет востребован в стенах регионального парламента, — отметил Николай Панков.