1 сентября одновременно со стартом нового сезона Континентальной хоккейной

лиги вышел документальный фильм «Уральское дерби», который рассказывает о

принципиальном противостоянии двух хоккейных городов — Челябинска и

Магнитогорска. Фильм доступен на «КиноПоиск HD» и в видеосервисе Wink

компании «Ростелеком».

Дерби — это непримиримое соперничество двух команд, которое выходит далеко за

пределы спортивной арены, охватывая не только игроков и болельщиков, но и

спортшколы, юных хоккеистов, их родителей и даже целые города. Детям, идущим в

хоккейные секции, сразу говорят, что главное на любом турнире обыграть давнего

соперника, чего бы это ни стоило. С этой установкой дети вырастают в

профессиональных хоккеистов. О природе такого соперничества и воспитании в

хоккейной среде расскажет документальный фильм «Уральское дерби», главные

герои которого — юные игроки челябинского «Трактора» и магнитогорского

«Металлурга».

хоккеистов 2007 года рождения главными действующими лицами фильма. Они

следовали за ними на турниры и тренировки, снимали их в гостиницах и

раздевалках, общались с родителями, тренерами, болельщиками, одноклубниками,

бывшими и действующими хоккеистами. Авторы фильма разбирались в хоккейном

феномене двух промышленных городов и задавались вопросом, как вышло, что

главным ресурсом Урала стали не полезные ископаемые, а воспитанники

спортшкол.

-Урал одержим хоккеем. Здесь находится сильнейшая хоккейная школа,

вырастившая огромное количество звезд мирового уровня. Это то, чем Урал,

поистине, может гордиться: “золотые дети”, которые будут прославлять свой клуб,

город, землю. И этот феномен превращает провинциальные города в центры

мирового значения, равные Далласу, Питтсбургу, Торонто. Эта игра объединяет так

много разных людей, что за все месяцы съемок в Челябинской области мы не

встретили ни одного человека, который остался бы равнодушным к идее сделать

фильм об уральском хоккее. И у каждого были свои собственные представления о

том, каким он должен быть. Съемки были долгими и тяжелыми, но благодаря

исключительной заинтересованности и личной поддержке наших героев нам удалось

превратить проект в большое кино. Мы старались шагнуть чуть дальше просто

спортивного фильма и рассказать историю о мечте, одержимости и том

сокровенном, что навсегда останется в нашем детстве, — рассказал режиссер

Арсений Кайдацкий.

—Мы с удовольствием поддерживаем молодых российских документалистов,

особенно когда они пытаются разобраться в такой захватывающей теме, как

многолетнее противостояние двух хоккейных городов-соседей из одного региона.

Этот дух соперничества как будто витает в воздухе, впитывается юными

хоккеистами буквально с первых выходов на лед. Очень интересно проследить, как

оно проникает в сознание детей, становится мощной мотивацией для достижения

целей. Пусть это соперничество будет мощным стимулом для развития российского