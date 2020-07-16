Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание из-за образовавшейся задолженности учреждений здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— В свое время большая работа была проведена по переводу муниципальных учреждений в областное подчинение, что обеспечивало их централизованное, одноканальное финансирование. Уже тогда были решены вопросы по кредиторской задолженности. А ситуация с долгами возникает чуть ли не постоянно. Только в этом году задолженность погасили почти на 500 миллионов рублей, потому что опять образовались долги. Считаю, что это результат неэффективного управления учреждениями или неэффективные затраты. Необходимо досконально разобраться, — сказал Валерий Радаев, поручив провести комплексные проверки в системе здравоохранения.

Напомним, стало известно об образовавшихся долгах у учреждений здравоохранения Саратовской области. В ситуация пришлось вмешаться председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.