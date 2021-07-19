Стало известно, какая погода ожидает жителей Саратовской области на этой неделе.

Замначальника гидрометцентра Саратовской области Светлана Цветайло рассказала корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова», что в первой половине недели сохранится жаркая погода, кратковременные дожди в отдельных районах региона — в частности на границе с Волгоградской областью.

Ветер будет дуть с переменными направлениями со скоростью 1-4 метра в секунду, при грозах его порывы усилятся до 18 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +39 градусов, в среду на востоке и юго-востоке области — до 40 градусов тепла. Конкретно в Саратове — до 36 градусов тепла, ночью минимум 20-22.

В четверг в регион придет холодный фронт — на улице станет прохладнее до 23 градусов, а по ночам до 18. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +15+17 градусов, днем до +24+26. При том, что в первой половине недели только ночью будет до +24.

Синоптик отметила, что днем 20 июля и в пятницу могут пройти дожди и грозы.

Вода в Волге прогрелась 26 ровно.

Подобный характер погоды привел к тому, что в большинстве районов региона установилась чрезвычайная пожарная опасность. Прогнозируемые на четверг и пятницу осадки по площади и по интенсивности должны будут понизить уровень пожарной опасности, при условии если этот прогноз окажется успешным и оправдается.