Фонд поддержки граждан – участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжает выплаты денежных компенсаций дольщикам ЖК «Победа». По состоянию на 1 февраля принят 201 гражданин. На счета перечислено 100,8 миллиона рублей 47 дольщикам.

Вопрос по проблемным домам ЖК «Победа» удалось решить благодаря помощи Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина через механизмы федерального Фонда. Компенсации дольщикам рассчитываются не по суммам, которые они внесли при покупке жилья застройщикам, а по действующей стоимости квадратного метра, установленной Минстроем РФ для Саратовской области.

Для получения выплат дольщики могут обратиться в колл-центр по тел: 8 800 7007 214 или на сайт Фонда.