Сегодня, 16 декабря, председатель ГД Вячеслав Володин нашел решение по проблемному ЖК «Победа» в Саратове.

Он сообщил, что 652 семьи двух домов жилого комплекса получал компенсацию. На эти цели выделены средства в объеме 1 млрд 189 млн рублей.

—Сумма определяется, исходя из рыночной стоимости квадратного метра непосредственно в том районе, где находится проблемный дом. Но она зависит и от этажности квартиры, и куда выходят окна, и многих других факторов. Поэтому данный вопрос будет определяться исключительно из квартиры обманутого дольщика, который должен получить компенсацию, которая ему сейчас будет рассчитываться, — отметил Володин.

Председатель отметил, что это последний проблемный ЖК в Саратове.