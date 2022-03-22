Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства ДОМ.РФ продолжает выплаты компенсаций дольщикам ЖК «Победа». Об этом сегодня, 22 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, зачисления на общую сумму 1,193 млрд рублей получили уже 483 дольщика.

— Решить проблему по ЖК «Победа» удалось благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, — пишет чиновник.

Для получения выплат дольщики могут обратиться в кол-центр по телефону 8 800 7007 214 или на сайт Фонда.

Напомним, ранее компенсации получили 428 человек.