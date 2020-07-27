Решен вопрос о выплате компенсаций дольщикам дома «Су-164» по улице Миллеровской в Саратове, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Решение было принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

— Должен отметить, что мы рассматриваем собранные документы на проблемные дома фактически каждую неделю, на этом заседании мы приняли решения о восстановлении прав более 1,1 тысячи дольщиков сразу в семи регионах. Более 790 пострадавших граждан после завершения строительства получат ключи от своих квартир, еще по ряду проектов мы приняли решение выплатить компенсации, – заявил Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв отметил, что на выплату компенсаций 35 дольщиков дома «СУ-164» будет направлено более 41 миллионов рублей.

— Хочу сказать, что мы принимаем решения, основываясь на собранных документах, в случаях, когда строительство возобновлять опасно для строителей и самих дольщиков, мы выплачиваем компенсации, – отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.