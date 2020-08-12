Дольщики долгостроев на Политехнической улице Политехнической («Фонд жилищного строительства») и на 4-м Чернышевском проезде (АО «Стройинтерсервис») получат компенсации.

Это решение приняли на Наблюдательном совете Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

— Мы приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,2 тысячи дольщиков в 15 домах в пяти субъектах РФ. По десяти домам мы выплатим компенсации, а еще пять домов достроим, – заявил Марат Хуснуллин.

По словам министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, на выплату компенсаций 218 дольщикам «Фонда жилищного строительства» направят свыше 303 миллионов рублей, 108 дольщикам АО «Стройинтерсервис» – более 168 миллионов рублей.